Pulizia straordinaria al Molo Angioino e Castel Nuovo per spazi più accoglienti Decoro urbano in primo piano

Un’operazione di pulizia straordinaria, questa mattina, ha interessato il Molo Angioino, l’ingresso della stazione della metropolitana e gli spalti del Castel Nuovo a Napoli. L’intervento ha avuto l’obiettivo di tutelare il decoro urbano e migliorare l’accoglienza dei turisti, considerando che queste aree rappresentano spesso la prima immagine della città.

Coordinamento e personale impegnato

L’iniziativa è stata coordinata dalla task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e rientra tra le attività pianificate insieme all’Assessorato al Verde. All’operazione ha partecipato il personale delle società partecipate, impegnato nel ripristino della pulizia e della cura degli spazi pubblici.

Interventi futuri e decoro urbano

Il calendario delle attività del Tavolo per il decoro, guidato da Ciro Turiello, prevede ulteriori interventi sia nel centro cittadino sia nelle aree periferiche. L’obiettivo è garantire spazi urbani più accoglienti, sicuri e decorosi per cittadini e visitatori, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità della vita in città.