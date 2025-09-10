Allerta Meteo in Campania: arancione dalle 14 di oggi L'allerta sarà in vigore fino a domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato il livello di allerta meteo a arancione a partire dalle 14 di oggi. L’allerta riguarda le zone più esposte a forti precipitazioni e temporali, mentre sulle altre zone permane il colore giallo.

Zone Interessate dall’Allerta Arancione

Le aree coinvolte nell’allerta arancione sono:

Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

Zona 2: Alto Volturno e Matese

Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Le restanti zone della Campania rimangono sotto allerta gialla, con attenzione a possibili fenomeni locali intensi.

Previsioni Meteo e Fenomeni Previsti

Le condizioni meteo prevedono rovesci e temporali intensi, con possibile formazione di fulmini e grandine, ma anche di raffiche di vento locali, ancora ruscellamenti superficiali e trasporto di materiale. Non sono esclusi, l' innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con rischio di inondazioni e allagamenti di locali interrati e aree a pian terreno.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i Sindaci a:

Attivare o mantenere attivi i Centri Operativi Comunali ; monitorare il verde pubblico e le strutture esposte a vento e mareggiata; controllare le aree a rischio idrogeologico e idraulico.

Si raccomanda inoltre alla popolazione di prestare massima attenzione agli spostamenti e alle condizioni locali, evitando zone a rischio durante i fenomeni temporaleschi.

Durata dell’allerta

L’allerta arancione sarà in vigore fino alle 14 di giovedì 11 settembre 2025 su tutte le zone della Campania, a causa della persistenza di condizioni meteorologiche instabili e della possibilità di eventi improvvisi a carattere locale.