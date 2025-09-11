"Bellissima la figlia di Kapoor", ma è la moglie: gaffe di De Luca Il governatore campano alla presentazione della nuova stazione di Monte S. Angelo

"Questa bellissima ragazza non è solo una brava traduttrice ma è anche la figlia di Kapoor". I presenti correggono: "Ma è la moglie...". Protagonista della gaffe è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha preso parte, questa mattina, a Napoli, alla presentazione della nuova stazione di Monte Sant'Angelo della linea 7 dell'Eav.

Presente anche l'archistar Anish Kapoor, autore delle due sculture monumentali che caratterizzano l'infrastruttura, insieme a sua moglie, Oumaima Boumoussaoui. De Luca, informato dell'errore, chiede "scusa" a entrambi e, parlando dell'artista, aggiunge: "Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo, siamo gemellati da questo punto di vista. Abbiamo dei gusti...".