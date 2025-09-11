Bentornata Piedigrotta, domenica la Madonna torna in processione via mare Dopo 25 anni la suggestiva traversata dal Borgo Marinari a Mergellina

Questa mattina al Gran Caffè Gambrinus di Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della solenne processione via mare della statua della Madonna di Piedigrotta, evento che si rinnova dopo 25 anni in occasione del Giubileo.

Sono intervenuti Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Don Piero Milani, Parroco della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta e Benedetto Casillo, Direttore artistico Festa di Piedigrotta 2025.

L'appuntamento si inserisce nell'ambito della Festa di Piedigrotta 2025, in collaborazione e con il sostegno della Regione Campania e di Scabec a valere sui Fondi Coesione Italia 21/27.

Torna dopo un quarto di secolo uno degli appuntamenti più attesi e simbolici della spiritualità napoletana la solenne processione in mare della Madonna di Piedigrotta che domenica 14 settembre riporterà in mare la statua della Vergine per la suggestiva traversata dal Borgo Marinari a Mergellina.

Alle 17.30 l’inizio della diretta con le voci dei protagonisti, poi alle 18 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, S.E. Card. Domenico Battaglia, nella Chiesa di Santa Lucia a Mare. Subito dopo, alle 19.30, la processione con la statua della Madonna di Piedigrotta, la suggestiva traversata del golfo di Napoli fino a Mergellina, e poi l’arrivo nella Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.