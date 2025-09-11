Nuova stazione della metro a Monte Sant’Angelo, De Luca: "finanziata da noi" Un investimento di 400 milioni

A Napoli cresce la rete dei trasporti. È stata inaugurata la nuova stazione Monte Sant’Angelo della Linea 7 della metropolitana, un’opera firmata dall’artista Anish Kapoor che sarà aperta al pubblico dal 15 ottobre 2025. La stazione si estende su 6.500 metri quadrati, a 48 metri di profondità, e rappresenta un tassello fondamentale per migliorare la mobilità nell’area occidentale della città.

Caratteristiche della Linea 7

La Linea 7 si sviluppa per oltre 4,5 chilometri e prevede quattro fermate: Monte Sant’Angelo; Parco San Paolo;Terracina; Giochi del Mediterraneo

Il tracciato terminerà alla stazione Mostra, consentendo l’interscambio con la Linea 6. L’opera, dal valore di 400 milioni di euro, è stata finanziata interamente dalla Regione Campania.

I benefici attesi

Il nuovo collegamento metropolitano permetterà di unire direttamente Cumana e Circumflegrea, contribuendo a decongestionare il traffico e a rendere più efficiente il trasporto pubblico. Secondo le stime, ogni giorno oltre 8.000 studenti del polo universitario Federico II di Monte Sant’Angelo utilizzeranno la stazione, rendendola una delle più frequentate della città.

De Luca: “Linea 7 già pronta con treni nuovi”

Durante l’inaugurazione, il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivendicato l’efficienza della nuova linea, sottolineando che «per la Linea 7 abbiamo acquistato i treni per metterla subito in funzione fino a sera». Una dichiarazione che nasconde una polemica indiretta con il Comune di Napoli e la gestione Anm della Linea 6, che attualmente chiude alle 15 per mancanza di convogli.

Investimenti e grandi progetti futuri

De Luca ha inoltre annunciato ulteriori 3 miliardi di euro di investimenti per infrastrutture strategiche: nuova sede della Regione in piazza Garibaldi; interramento del fascio di binari di via Ferraris; progetti per una seconda linea della Tangenziale verso l’area ospedaliera dei Colli; nuovo tratto ferroviario tra la stazione centrale di Napoli e l’alta velocità di Afragola.