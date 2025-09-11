Campania Mater 2025: a Napoli due giorni dedicati all’agroalimentare L’appuntamento a Palazzo Reale il 17 e 18 settembre

Il 17 e 18 settembre 2025, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà Campania Mater, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania. L’evento è promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e sarà inaugurato dal presidente Vincenzo De Luca.

Un programma ricco di incontri e dibattiti

Campania Mater si configura come una vera e propria maratona di confronto con: 3 convegni istituzionali; 9 focus tematici e la partecipazione di imprese, istituzioni, associazioni, ricercatori e cittadini.

L’obiettivo è quello di delineare il futuro del settore agroalimentare campano, affrontando temi cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio.

I temi al centro di Campania Mater

Durante la due giorni si discuterà di argomenti fondamentali come: la tutela di suolo e acqua; l'adattamento ai cambiamenti climatici; il rapporto tra cibo e salute; la riduzione degli sprechi alimentari; la valorizzazione della DOP Economy sui mercati internazionali; il ruolo dei giovani in agricoltura.

La pubblicazione “Campania Mater – Il Modello Campania per il cibo che verrà”

Nel corso della manifestazione sarà presentato il volume “Campania Mater – Il Modello Campania per il cibo che verrà”, a cura dell’assessore Nicola Caputo, insieme a Teresa Del Giudice e Alex Giordano. Il libro propone una visione strategica sul ruolo dell’agricoltura campana a livello nazionale ed europeo, mettendo in evidenza innovazione, salute e qualità come assi portanti.

Esperienze, talk e show cooking

Oltre agli incontri istituzionali, Campania Mater offrirà momenti esperienziali, talk e show cooking per valorizzare la straordinaria ricchezza enogastronomica campana, riconosciuta a livello mondiale.

Le parole dell’assessore Nicola Caputo

"L’agroalimentare campano è una componente chiave della nostra economia e identità regionale – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo – Con Campania Mater vogliamo avviare una riflessione condivisa sul futuro dell’agricoltura, partendo dal modello Campania: unire innovazione, salute e qualità".