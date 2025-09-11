Manfredi, al via i lavori di riqualificazione in via don Bosco Il sindaco: "Arteria strategica verso aeroporto Capodichino"

"Dopo via Nuova del Campo, sono partiti i lavori anche in via Don Bosco: due arterie strategiche che collegano la città all'aeroporto di Capodichino. Un intervento tanto atteso e richiesto dai cittadini, che da tempo segnalavano la necessità di una riqualificazione complessiva di queste strade fondamentali per la mobilità urbana. Si tratta di un passo in più verso una viabilità più sicura, moderna ed efficiente, capace di garantire collegamenti rapidi e funzionali e di rispondere alle esigenze di una città come Napoli, che merita infrastrutture all'altezza del suo ruolo". Così il sindaco Gaetano Manfredi.