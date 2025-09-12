Fermati 4 conducenti NCC abusivi: auto sequestrate e patenti ritirate a Napoli Controlli a Piazza Garibaldi e Stazione Marittima

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato un intervento mirato a contrastare l’abusivismo nel settore del noleggio con conducente (NCC). L’operazione si è concentrata nelle aree ad alta frequentazione, come Piazza Garibaldi e la Stazione Marittima.

Sequestro dei veicoli e ritiro delle patenti

Durante i controlli, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di quattro veicoli e al ritiro delle patenti di guida dei conducenti coinvolti. Le verifiche hanno evidenziato diverse irregolarità gravi, coma la mancanza di copertura assicurativa e il veicolo non revisionato.

Tra i conducenti fermati, una donna guidava un veicolo con targa estera, mentre un uomo esponeva un contrassegno di invalidità a lui intestato.

Conseguenze per i conducenti

I conducenti cui è stata ritirata la patente rischiano la sospensione del documento da 4 a 12 mesi, in base alla gravità delle violazioni riscontrate. L’operazione mira a garantire sicurezza e legalità nel servizio di trasporto privato della città.