Tajani: "Il Napoli rivincerà lo Scudetto", ma la platea nicchia "Non si dice" Siparietto col ministro degli Esteri in una conferenza degli addetti scientifici spaziali e agricoli

"Credo che il Napoli rivincerà lo scudetto anche quest'anno": parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani, protagonista di un siparietto alla Conferenza degli addetti scientifici, spaziali e agricoli a Capodimonte. Alle sue parole, qualcuno dalla platea ha risposto con gli applausi, ma una voce ha replicato che "non si dice", tra le risate dei presenti. "Si dice", ha insistito Tajani: "Non bisogna essere scaramantici, bisogna fare un'analisi obiettiva".