Lavori ultimati in tempo, torna operativa la linea 1 della metropolitana Il Comune mantiene il servizio di bus sostitutivo fino a fine mese

Lavori ultimati e cronoprogramma rispettato: da oggi è tornata operativa la linea 1 della metropolitana di Napoli. Treni regolari da Piscinola a Centro Direzionale con fermata in tutte le stazioni, per l'intero nastro giornaliero di servizio, in entrambe le direzioni.

"Visto il gradimento da parte dell'utenza del servizio bus sostitutivo registrato nel periodo estivo, fino a fine mese, resterà attiva la navetta di collegamento veloce tra le stazioni di Piscinola, Frullone, Chiaiano, Policlinico e Colli Aminei - fanno sapere dal comune di Napoli -. Un riconoscimento va alla professionalità dei lavoratori ANM e delle imprese appaltatrici che hanno profuso il massimo impegno per garantire il rispetto dei tempi e la qualità delle lavorazioni".