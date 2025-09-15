Musica, Tiziano Ferro torna negli stadi: tappa a Napoli il 23 giugno 2026 Dieci date nelle principali città del nostro paese.

Il tanto atteso annuncio è arrivato: Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di venerdì 19 settembre. Maggiori informazioni su http://www.priceless.com/music. Dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro.

La vendita generale sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro. Questo il calendario di STADI26, (per info www.livenation.it): 30 maggio 2026 Lignano - Stadio Teghil 6 giugno 2026 Milano - Stadio San Siro 10 giugno 2026 Torino - Allianz Stadium 14 giugno 2026 Bologna - Stadio Dall'Ara 18 giugno 2026 Padova - Stadio Euganeo 23 giugno 2026 Napoli - Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 Roma - Stadio Olimpico 3 luglio 2026 Ancona - Stadio Del Conero 8 luglio 2026 Bari - Stadio San Nicola 12 luglio 2026 Messina - Stadio San Filippo. Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.