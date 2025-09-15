Per lavori di manutenzione della rete elettrica, è istituito nella Galleria Vittoria - dalle 23:30 di martedì 16 settembre alle 05:00 di mercoledì 17, e dalle 23:30 di mercoledì 17 alle 05:00 di giovedì 18 settembre - il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con via Giorgio Arcoleo alla confluenza con via Ammiraglio Ferdinando Acton, eccetto i veicoli impegnati per le attività lavorative.
Napoli, chiusa per due notti la Galleria Vittoria in direzione via Acton
Da martedì 16 a giovedì 18 settembre
Napoli.