Campania: approvata mozione unanime per sospendere rapporti con Israele

Il Consiglio regionale approva la mozione

campania approvata mozione unanime per sospendere rapporti con israele
Napoli.  

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi, all’unanimità una mozione che condanna gli atti di guerra a Gaza. L’iniziativa, promossa dal consigliere Michele Cammarano e da altri esponenti, mira a unificare tutte le mozioni presentate in aula sulla crisi in Medio Oriente.

Sospensione dei rapporti istituzionali e commerciali

La mozione invita il governo italiano a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Si tratta di una posizione netta e senza precedenti, espressa all’unanimità da tutte le forze politiche presenti in Regione Campania.

Un’iniziativa simbolica e politica

Secondo i promotori, la mozione rappresenta un segnale di condanna degli atti di guerra a Gaza e sottolinea l’impegno della Regione Campania su questioni di rilevanza internazionale. L’approvazione all’unanimità evidenzia un fronte compatto della politica regionale su questo tema delicato.

Reazioni e contesto internazionale

L’iniziativa del Consiglio regionale arriva in un contesto di forte tensione in Medio Oriente e in coincidenza con l’escalation degli scontri a Gaza. La mozione campana potrebbe avere un valore simbolico a livello nazionale, sollecitando una presa di posizione più decisa anche da parte del governo italiano.

Ultime Notizie