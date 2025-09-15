Campania: approvata mozione unanime per sospendere rapporti con Israele

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi, all’unanimità una mozione che condanna gli atti di guerra a Gaza. L’iniziativa, promossa dal consigliere Michele Cammarano e da altri esponenti, mira a unificare tutte le mozioni presentate in aula sulla crisi in Medio Oriente.
Sospensione dei rapporti istituzionali e commerciali
La mozione invita il governo italiano a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. Si tratta di una posizione netta e senza precedenti, espressa all’unanimità da tutte le forze politiche presenti in Regione Campania.
Un’iniziativa simbolica e politica
Secondo i promotori, la mozione rappresenta un segnale di condanna degli atti di guerra a Gaza e sottolinea l’impegno della Regione Campania su questioni di rilevanza internazionale. L’approvazione all’unanimità evidenzia un fronte compatto della politica regionale su questo tema delicato.
Reazioni e contesto internazionale
L’iniziativa del Consiglio regionale arriva in un contesto di forte tensione in Medio Oriente e in coincidenza con l’escalation degli scontri a Gaza. La mozione campana potrebbe avere un valore simbolico a livello nazionale, sollecitando una presa di posizione più decisa anche da parte del governo italiano.