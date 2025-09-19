A Quarto, un nuovo parco urbano comunale intitolato a Giancarlo Siani L'impegno di una comunità nella lotta alla camorra

La città di Quarto, in provincia di Napoli, si prepara a inaugurare un nuovo parco urbano comunale in via Casalanno, intitolato alla memoria del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. L’iniziativa, proposta dal sindaco Antonio Sabino e approvata all’unanimità dalla giunta comunale, rappresenta un momento storico per la comunità locale, che dopo oltre 40 anni potrà contare su una nuova villa comunale.

Il parco urbano e le aree di gioco

Il nuovo parco è stato realizzato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e rientra nel Piano di interventi finalizzati alla ripiantumazione e all’incremento del verde urbano. L’area prevede spazi dedicati ai giochi per bambini e bambine, percorsi pedonali e zone di relax, offrendo un luogo sicuro e accogliente per famiglie e cittadini.

Il coinvolgimento della comunità

Per scegliere il nome del parco, l’amministrazione comunale ha lanciato un concorso di idee aperto a tutti gli studenti di Quarto, ricevendo oltre 2.400 proposte. La scelta di intitolarlo a Giancarlo Siani è stata simbolica, coincidente con il giorno della nascita del giornalista, il 19 settembre 1959, e rappresenta l’impegno della città nella lotta alla camorra e nella promozione della cultura della legalità.

Dichiarazioni del Sindaco

"Sarà un evento storico – ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino – perché dopo oltre 40 anni finalmente Quarto avrà una nuova villa comunale, oltre alla già esistente “Giovanni Paolo II”. L’intitolazione a Giancarlo Siani è un segno di memoria e di impegno anticamorra per le nuove generazioni".