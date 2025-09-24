Disoccupati "storici" di Napoli, il Comune assicura: "Massima trasparenza" Si devono selezionare 800 persone da avviarli ai tirocini di inserimento lavorativo

A seguito del protocollo di intesa sottoscritto tra Ministero del Lavoro, Comune di Napoli, Città metropolitana alla presenza del Prefetto di Napoli, si sono avviate le procedure amministrative volte a selezionare gli 800 partecipanti al progetto ed avviarli ai tirocini di inserimento lavorativo.

"Sulla base delle richieste pervenute, e della grande ricaduta del progetto per il decoro urbano, Comune di Napoli e Città metropolitana hanno richiesto di poter procedere alla verifica dei requisiti di tutti coloro che si sono registrati sulla piattaforma con l’obiettivo di reperire risorse per ampliare la platea dei tirocinanti - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo -. Ciò non toglie che nel frattempo sono in corso tutte le procedure amministrative in carico ai soggetti che ospiteranno i tirocini volte a avviare i percorsi, dalla acquisizione dei dispositivi di protezione individuale senza dimenticare la definizione dei percorsi propedeutici sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto sono del tutto fuorvianti e pretestuose talune dichiarazioni che imputano al Comune Napoli eventuali ritardi o impedimenti causati da propaganda elettorale", chiariscono da palazzo di città.

"I tempi di avvio del progetto dipendono da iter amministrativi in questa fase in capo al Comune di Napoli ed alla Città Metropolitana e non da decisioni personali e soggettive. Il Comune di Napoli e la Città Metropolitana hanno sempre collaborato con tutti i sottoscrittori del protocollo affinché il progetto fosse realizzato nel più breve tempo possibile ma soprattutto nella massima trasparenza amministrativa. Nessuna dichiarazione contraria a questa visione può essere tollerata", la precisazione.

