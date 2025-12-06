Calcio: Salvini, basta divieti di trasferta salvo per delinquenti Il vicepremier: "Superare blocchi delle Soprintendenze alla crescita dello sport"

Bisogna coinvolgere i tifosi nella gestione delle società di calcio, accelerando sulla relativa proposta di legge della Lega in commissione Cultura al Senato, e il superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato, delinquenti ovviamente esclusi. È quanto auspicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, come fa sapere il suo partito. Approfittando della presenza in sala del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Salvini "ha condiviso con lui la necessità di intervenire per superare i troppi blocchi che la burocrazia, in particolare modo alcune Soprintendenze, pongono alla crescita del Paese e dello sport, ricordando la proposta ad hoc approvata grazie alla Lega".