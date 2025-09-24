Protesta dei tassisti in piazza Municipio: "Basta concorrenza sleale" Le accuse all'amministrazione Manfredi

Mattinata di protesta in piazza Municipio, dove decine di tassisti hanno manifestato contro l’amministrazione comunale. Al centro della contestazione c’è l’assenza di risposte concrete alle richieste della categoria, che denuncia una situazione sempre più difficile.

Accuse alle piattaforme multinazionali

I sindacati dei tassisti puntano il dito contro le piattaforme multinazionali, accusate di smistare corse a veicoli che operano in violazione della legge. Una pratica definita concorrenza sleale, resa possibile, sostengono i lavoratori, dalla mancanza di controlli efficaci sul territorio.

Abusivismo e traffico cittadino

Non solo piattaforme digitali: sul tavolo restano anche i problemi legati all’abusivismo, in costante crescita, e al piano traffico comunale, giudicato inefficiente e penalizzante per chi lavora nel settore del trasporto pubblico non di linea.

Le nuove licenze per il trasporto disabili

Altro punto critico riguarda la gestione delle nuove licenze taxi per il trasporto disabili. Secondo i manifestanti, i provvedimenti adottati dal Comune sarebbero stati presi senza una vera pianificazione, con il rischio di peggiorare ulteriormente la crisi del comparto.

La voce dei tassisti

"Provvedimenti senza pianificazione, sottolineano i tassisti, che rischiano di aggravare la crisi del settore". Una frase che riassume la preoccupazione e la rabbia di chi chiede maggiore attenzione alle istituzioni e interventi rapidi per garantire regole chiare e uguali per tutti.