Manfredi all'Ordine degli Architetti "Napoli Est è una grande area di sviluppo" In occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell’Ordine degli Architetti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato la nuova sede dell’Ordine degli Architetti di Napoli in via Brin, nell’edificio “Brin 69”, frutto del recupero di un capannone industriale dismesso. Una scelta simbolica, che mira a rafforzare il legame con Napoli Est, zona al centro di un ampio processo di rigenerazione urbana.

Napoli Est: da periferia a nuovo polo urbano

"Questa è una delle due grandi aree di sviluppo della città – ha sottolineato Manfredi – con investimenti, insediamenti di aziende e la presenza dell’Università. Quelle che prima definivamo periferie oggi diventano nuovi centri in un territorio sempre più policentrico".

Le sfide e i progetti in corso

Il sindaco ha evidenziato i principali progetti in corso a Napoli Est: recupero della linea di costa e miglioramento della balneabilità; riqualificazione della Manifattura Tabacchi e del polo petrolifero; recupero dell’edilizia popolare a Taverna del Ferro; potenziamento dei trasporti, con la linea tranviaria che dal prossimo anno collegherà la zona est con piazza Sannazaro.

Il ruolo degli architetti nella trasformazione

Manfredi ha ribadito l’importanza degli architetti in questa fase: «Sono fondamentali per pianificazione, costruzione e restauro di infrastrutture ed edifici».

Le voci dell’Ordine e della Regione

Il presidente dell’Ordine, Lorenzo Capobianco, ha spiegato la scelta di via Brin: «Napoli Est non ha il fascino del centro storico, ma rappresenta il volto di una città difficile e deindustrializzata, che oggi affronta una rigenerazione complessa».

All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, che ha dichiarato: "Portando la sede a Napoli Est gli architetti presidiano un territorio in profonda trasformazione. La Regione è al fianco dei Comuni con progetti di rigenerazione urbana, dalla costa vesuviana fino all’area di piazza Garibaldi".