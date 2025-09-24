Trasporti, su linea Eav Piscinola-Scampia primo di 10 nuovi treni caf De Luca: "Tre quest'ano, altri il prossimo. Obiettivo passaggi ogni 8 minuti"

"La Campania è una regione che ha conquistato un livello di efficienza che non ha paragoni in Italia. Uno dei grandi problemi che abbiamo ereditato era il trasporto pubblico locale, l'Eav, la società che gestisce questo tratto di metropolitana Aversa-Piscinola, aveva 700 milioni di debiti, non pagava i dipendenti, i fornitori, il gasolio. Avevamo 15 cantieri sulla linea dell'Eav, tutti bloccati, qualcuno anche da nove, dieci anni. Abbiamo risanato l'azienda, abbiamo riaperto i cantieri, abbiamo fatto questa stazione per prima.

La stazione di Scampia qui è bellissima, rispettata dagli utenti in maniera perfetta, non c'è stato un atto di vandalismo. Oggi consegniamo il primo dei dieci treni nuovi che abbiamo acquistato sulla linea Aversa-Piscinola". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del primo di dieci nuovi treni Caf della linea metropolitana Piscinola-Aversa. Stamattina, alla presenza anche del presidente di Eav Umberto De Gregorio, con dirigenti e tecnici, è stato presentato il nuovo convoglio che entra in servizio domani mattina. Si tratta degli stessi treni in servizio sulla linea 1 gestita da Anm.

L'investimento di 100 milioni di euro, finanziato con risorse Fsc 2014/2020 e Pnrr, ha consentito l'acquisto di 10 nuovi convogli che saranno consegnati tutti entro il 2026. "Un treno bellissimo che - ancora De Luca - avrà il doppio, forse il triplo, della capienza dei vecchi treni, abbiamo un sistema di videosorveglianza interno quindi di controllo di sicurezza e abbiamo tempi di percorrenza di 15 minuti ogni passaggio. Quando arriveranno anche gli altri treni, tre entro quest'anno, gli altri entro il prossimo anno, l'obiettivo è di avere passaggi ogni otto minuti su questa linea. L'altro obiettivo è di avere il collegamento diretto su questa linea fino alla stazione centrale di Napoli e all'aeroporto di Capodichino.

Un lavoro enorme di programmazione, di investimenti. Questi treni nuovi costano 100 milioni di euro della Regione, possiamo con guardare con soddisfazione al lavoro fatto". I nuovi treni, messi in esercizio in tempi record grazie alla collaborazione di Ansfisa, offriranno un notevole miglioramento in termini di comfort, sicurezza e capienza; saranno denominati treni T-Rainbow sia perché richiamano il nome della linea che percorreranno ma soprattutto perché rappresenterà in questo difficile momento un messaggero di speranza per la pace e di inclusione. I nuovi convogli sono dotati di aria condizionata, un sistema di videosorveglianza interno a circuito chiuso e una significativa riduzione del rumore. Le porte con sensori e gli spazi dedicati rendono i treni pienamente accessibili a persone con disabilità.

Ogni treno è composto da 6 carrozze intercomunicanti, con una lunghezza totale di circa 108 metri e una capienza di circa 1200 passeggeri, di cui oltre 130 seduti, aumentando di ben 3 volte l'attuale capacità di trasporto per treno. I treni saranno manutenuti da una società italiana e si prevedono assunzioni sia per la conduzione dei treni che per la manutenzione. Poi De Luca ha concluso: "Infine la criticità che era rimasta, la linea della Circumvesuviana, collegamento Napoli-Sorrento, anche qui stanno arrivando i primi dei 56 treni nuovi che abbiamo acquistato dalla Stadler. I primi tre entreranno in servizio entro quest'anno, si stanno facendo le manutenzioni, i controlli sulla linea e anche lì per il prossimo anno avremo una frequenza di otto minuti tra un passaggio e l'altro. Un lavoro enorme con il quale completiamo il collegamento della linea in gestione alla Regione".