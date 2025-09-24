Capability Festival a Napoli: al via la quarta edizione dedicata alla fragilità Cinque giorni di eventi inclusivi

Dal 15 al 19 ottobre 2025 torna a Napoli il Capability Festival, evento culturale e sociale dedicato a salute mentale, fragilità e inclusione. Mostre, dibattiti e spettacoli al Maschio Angioino e in tutta la città.

Un festival che trasforma la fragilità in forza

Dal 15 al 19 ottobre 2025 Napoli ospiterà la quarta edizione del Capability Festival, un appuntamento che mette al centro la salute mentale e il valore della fragilità. Il tema scelto per quest’anno, “La forza di essere fragili”, invita a ripensare ansia, depressione e disagio giovanile come aspetti che possono diventare occasione di crescita personale e di condivisione con la comunità.

Cinque giorni di eventi a Napoli

Il cuore del festival sarà il Maschio Angioino, ma gli eventi si diffonderanno anche in altri luoghi simbolo della città. In cinque giornate si alterneranno mostre e installazioni artistiche, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche che affronteranno il tema dell’inclusione con linguaggi diversi. Non mancheranno laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie, pensati per affrontare la fragilità con leggerezza e creatività, oltre a visite guidate e momenti di socialità come gli aperitivi culturali. Un ruolo centrale sarà affidato ai dibattiti e ai talk con esperti del settore, influencer e operatori sociali, che condivideranno esperienze e riflessioni sulla salute mentale e sulla capacità di trasformare la fragilità in forza.

L’impegno delle istituzioni e il messaggio ai giovani

Il festival nasce dalla volontà dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che da anni promuove iniziative dedicate all’inclusione e al sostegno delle persone più fragili. Trapanese sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e famiglie e invita soprattutto i giovani a non chiudersi nel silenzio di fronte a difficoltà emotive o psicologiche, ma a chiedere aiuto senza timore.

Fragilità come risorsa e comunità come cura

Uno degli obiettivi principali del Capability Festival 2025 è quello di rompere i tabù che ancora circondano il disagio psichico e restituire dignità a chi affronta fragilità e sofferenze interiori. Il messaggio che arriva da Napoli è chiaro: la fragilità non è solo un limite, ma può diventare una risorsa preziosa, un punto di partenza per costruire relazioni più autentiche e una comunità capace di prendersi cura di se stessa.

Un’occasione per vivere Napoli in modo diverso

Partecipare al Capability Festival significa non solo assistere a eventi culturali e sociali di grande valore, ma anche vivere la città di Napoli in una chiave nuova. Le giornate dedicate al festival offriranno spazi di incontro, momenti di riflessione e occasioni di crescita collettiva. Sarà un’esperienza che unirà cultura, impegno sociale e partecipazione, rafforzando l’idea che la cura della salute mentale e il sostegno ai giovani riguardano l’intera comunità.