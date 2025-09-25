Sgomberi a Secondigliano, mamme occupano il Duomo di Napoli La protesta delle famiglie che dovranno lasciare l'edificio ex Motel Agip

Una ventina di mamme sta occupando dalle prime ore di oggi il Duomo di Napoli dove, davanti all'altare, hanno esposto le motivazioni della loro protesta. Le famiglie delle donne occupano da anni l'edificio dell'ex Motel Agip a Secondigliano che, come stabilito dal Comune di Napoli proprietario dell'immobile dovrebbe essere sgomberato il prossimo 8 ottobre per poi, viste le condizioni di estrema fatiscenza, essere abbattuto. '' Non siamo contro lo sgombero - spiegano - ma chiediamo che le promesse e gli impegni presi dall' amministrazione nell'individuare soluzioni abitative alternative siano seguite dai fatti".

La struttura ospita 28 famiglie, alcune delle quali da oltre 20 anni, con redditi vicini allo zero." Se avessimo soldi per pagarci una casa - si sfoga un'altra mamma - non lasceremmo crescere i nostri figli in quella fogna e l'incentivo offerto di tre, quattromila euro non ci rende comunque degli inquilini appetibili per i proprietari di casa. Siamo di fatto incollocabili e cerchiamo l'aiuto del sindaco che proprio qui, qualche giorno fa durante le celebrazioni per il Santo Patrono ci aveva assicurato che avrebbe preso in carico la nostra vertenza". '' Da qui non ci sposteremo fino a quando non ci daranno una risposta. Una casa degna di questo nome ".