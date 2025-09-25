Sanità in Campania: Al Monaldi la terza edizione de "La cura in orl" Importante evento di riferimento nel campo dell'otorinolaringoiatria

Mario Pepe

Sessioni dedicate agli ultimi aggiornamenti in chirurgia oncologica, alle innovazioni tecnologiche in impianti cocleari e alla chirurgia robotica transorale. Ma anche alla chirurgia otorinolaringoiatrica pediatrica, alla chirurgia del sonno con un approccio multidisciplinare e agli sviluppi nelle terapie biologiche del settore nasosinusale.

Sono solo alcuni degli argomenti che saranno approfonditi nel corso della terza edizione della Convention “La Cura in ORL”, evento di riferimento nel campo dell’Otorinolaringoiatria che si terrà il 6 ottobre nell’Aula Magna dell’Ospedale Monaldi di Napoli. A promuovere la convention è come sempre il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, nonché presidente eletto della SIO-Società Italiana di Otorinolaringoiatria, Prof. Giuseppe Tortoriello. Questa edizione, inoltre, si arricchisce di nuove tematiche e approfondimenti, consolidando il ruolo di punto di riferimento scientifico e multidisciplinare nell’ambito delle specialità Orl.

Particolare attenzione sarà dedicata all’approccio multidisciplinare, in linea con le recenti tendenze internazionali, affrontando temi di frontiera quali la rinosinusite cronica, le malattie infiammatorie delle vie respiratorie superiori e le implicazioni della biologia molecolare nella diagnostica e nel trattamento delle patologie ORL. Non meraviglia che al Monaldi arriveranno per l’occasione i maggiori esperti del campo. L’evento vedrà la partecipazione di rinomati esperti nazionali ed internazionali, tra cui i presidenti onorari professori Enrico de Campora e Pasquale Laudadio, Livio Presutti e Marco Radici e il presidente del Gruppo Campano degli Otorinolaringoiatri Domenico Di Maria (Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria di Benevento).