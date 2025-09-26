Il presidente della Regione Campania, nel corso di una diretta video sulla sua pagina Facebook, ha voluto esprimere "solidarietà" ai residenti della zona di piazza Plebiscito, a Napoli, interessata da numerosi concerti nel mese di settembre. "I cittadini - ha detto - hanno avuto un grande disagio, e credo che abbiano ragione: obiettivamente, la ripetizione di questi eventi, la loro concetrazione in un arco temporale limitatissimo, ha creato dei problemi. Credo che per il futuro si debba tenere conto anche dei disagi, che è necessario non scaricare su residenti e cittadini. Abbiamo alle spalle una decina di giorni che hanno provocato un inferno nella città di Napoli, tutto paralizzato. Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata, ma la loro protesta è più che ragionevole e più che giusta".
Concerti in Piazza Plebiscito, De Luca: "Giusta la protesta dei residenti"
Il governatore: "Dieci giorni d'inferno, non scaricare disagi su cittadini"
