Concerti in Piazza Plebiscito, De Luca: "Giusta la protesta dei residenti" Il governatore: "Dieci giorni d'inferno, non scaricare disagi su cittadini"

Il presidente della Regione Campania, nel corso di una diretta video sulla sua pagina Facebook, ha voluto esprimere "solidarietà" ai residenti della zona di piazza Plebiscito, a Napoli, interessata da numerosi concerti nel mese di settembre. "I cittadini - ha detto - hanno avuto un grande disagio, e credo che abbiano ragione: obiettivamente, la ripetizione di questi eventi, la loro concetrazione in un arco temporale limitatissimo, ha creato dei problemi. Credo che per il futuro si debba tenere conto anche dei disagi, che è necessario non scaricare su residenti e cittadini. Abbiamo alle spalle una decina di giorni che hanno provocato un inferno nella città di Napoli, tutto paralizzato. Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata, ma la loro protesta è più che ragionevole e più che giusta".