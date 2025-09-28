Napoli ricorda Piersanti Mattarella: una giornata di memoria, impegno e legalità Tre appuntamenti in scuole e università per riflettere sul valore della politica come

Lunedì 29 settembre 2025 Napoli si fermerà per una giornata interamente dedicata alla memoria di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980. Una figura simbolo di politica intesa come servizio alla comunità, capace di coniugare rigore istituzionale e passione civile, oggi proposta come esempio alle nuove generazioni.

L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, si articolerà in tre momenti distinti ma con un unico filo conduttore: la legalità come fondamento della società civile. La mattinata sarà aperta alle 8:30 presso l’Istituto comprensivo Tito Livio – Fiorelli in via Giuseppe Fiorelli, dove studenti e docenti dialogheranno sul valore educativo della politica. Alle 10:30 l’incontro proseguirà al Liceo Statale Giuseppe Mazzini, in via Francesco Solimena, con un focus sui principi etici e morali nella vita pubblica. Infine, alle 15:00, presso la sede di Palazzo Pacanowski dell’Università “Parthenope”, la cattedra di Storia delle dottrine politiche ospiterà la sessione conclusiva.

A introdurre i lavori sarà il professor Leone Melillo, docente di Storia delle dottrine politiche, visiting professor presso l’Università di San Isidro e presidente dell’associazione internazionale Philosophy of Human Rights. Melillo guiderà il confronto a partire da un assunto chiaro: «Con la legalità bisogna comprendere i valori fondamentali della società civile, il senso delle regole, dell’etica e della morale nella sua accezione più ampia».

L’appuntamento avrà anche una forte valenza culturale e artistica. Parteciperà il regista e scrittore Aurelio Grimaldi, autore del film e del libro Il delitto Mattarella, che ha ricostruito con rigore e intensità le circostanze dell’omicidio. Sarà inoltre presentato, in anteprima, il nuovo progetto cinematografico che unisce Grimaldi e Melillo: un film dedicato a Carlo Pisacane, figura chiave del Risorgimento, che si punta a proporre alla produzione di Aurelio De Laurentiis.

Ad arricchire la giornata non mancheranno interventi dal mondo scolastico, come quelli della dirigente Giulia Urciuolo (I.C. Tito Livio-Fiorelli) e del preside Stefano Zen (Liceo Mazzini). Una testimonianza concreta di come la memoria passi attraverso l’educazione e la responsabilità formativa degli istituti.

Significativa anche la partecipazione di Elodie, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che con linguaggi diversi – musica, spettacolo, comunicazione – si metteranno a disposizione della causa della memoria, offrendo un ponte tra cultura popolare e impegno civile. La scelta non è casuale: dimostra come l’arte e l’intrattenimento possano diventare veicoli di valori, capaci di avvicinare i giovani a temi che rischiano di sembrare lontani.

Il cuore della giornata sarà la riflessione sulla pedagogia politica di Piersanti Mattarella. La sua visione, fondata sull’idea di uno Stato moderno, efficiente e trasparente, resta un’eredità preziosa. La sua battaglia contro la mafia e la corruzione, condotta con rigore e coerenza fino al sacrificio personale, diventa così una lezione di democrazia rivolta alle nuove generazioni.

L’appuntamento napoletano, che vedrà insieme scuole, università, intellettuali e artisti, vuole quindi andare oltre la commemorazione, trasformando la memoria in uno strumento educativo e in un invito all’impegno concreto. Perché ricordare Piersanti Mattarella significa non solo rendere omaggio a un uomo giusto, ma anche riaffermare che la politica, se intesa come servizio, resta una delle forme più alte di educazione civile.