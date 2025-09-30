Champions: Eav, 33 corse aggiuntive Cumana prima e dopo Napoli-Sporting A partire dalle 21 fino a oltre la mezzanotte

Domani, mercoledì 1° ottobre, in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona allo stadio Maradona, la linea ferroviaria Cumana verrà potenziata nella tratta Montesanto-Bagnoli con un prolungamento degli orari e l’attivazione di treni straordinari. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. L’iniziativa, pensata per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi, prevede 33 corse aggiuntive a partire dalle ore 21 fino a oltre la mezzanotte in partenza dalla stazione Mostra-Maradona.