Bimbo di 1 anno da Gaza al Santobono di Napoli: cure e solidarietà per Zakaria È l’ottavo bimbo accolto dalla struttura

Zakaria è un bambino di un anno nato durante la guerra nella Striscia di Gaza. A causa del difficile contesto in cui è venuto al mondo, soffre di problemi di accrescimento che necessitano di cure specialistiche. Per questo è stato accolto all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, punto di riferimento in Campania e in Italia per i piccoli pazienti provenienti da aree di crisi.

Le parole del direttore generale Santobono-Pausilipon

“Il nostro compito è garantirgli tutte le cure e il sostegno necessari, insieme alla vicinanza umana che meritano lui e i suoi familiari”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon.

L’impegno della Regione Campania

Il presidente Vincenzo De Luca ha sottolineato l’importanza dell’impegno regionale:

“Siamo orgogliosi per quanto sta facendo la Regione con il suo impegno costante per la pace e per l’aiuto concreto che le nostre strutture sanitarie stanno dando soprattutto ai bambini”.

La visita dell’ambasciatrice della Palestina

Nella giornata di oggi, l’ambasciatrice palestinese in Italia ha visitato il Santobono e il Monaldi, come gesto di vicinanza e solidarietà verso i piccoli pazienti provenienti da Gaza.

Otto bambini accolti da Gaza negli ultimi mesi

Con l’arrivo di Zakaria salgono a otto i bambini trasferiti dalla Striscia di Gaza al Santobono negli ultimi mesi. Un dato che conferma l’impegno costante dell’ospedale campano nel garantire assistenza medica e supporto umano a chi vive in territori colpiti da guerre e conflitti.