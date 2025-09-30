Napoli, trasporto pubblico nel caos: tagli alle corse e autisti a casa Sindacato Usb insorge: tagli alle linee bus già ridotte all'osso.

NAPOLI – Il Comune non rinnova i contratti a circa 40 autisti interinali assunti dall'ANM lo scorso luglio per coprire le corse estive e sopperire alle carenze della metropolitana. Una decisione che, secondo la denuncia del sindacato Usb Lavoro Privato – Comparto Trasporti, scarica il costo del risparmio sui cittadini, già alle prese con un servizio di superficie al collasso.

"La misura è colma". Con l'addio degli interinali, si prospettano ulteriori, pesanti tagli alle linee bus, già ridotte al minimo. A lanciare l'allarme sono Marco Sansone e Adolfo Vallini dell'Esecutivo Regionale e Provinciale dell'Usb, che in una nota parlano di un "danno doppio": per l'utenza, che vedrà scomparire corse fondamentali, e per i lavoratori stabili, costretti a turni massacranti in condizioni estreme, tra traffico, sosta selvaggia e il rischio crescente di aggressioni da parte di utenti esasperati.

La situazione, dipinta dal sindacato, è drammatica. Linee intere sono state soppresse, come la 130 che collegava la parte alta della città al Centro Direzionale, e mai più ripristinate. Le periferie e le zone meno centrali restano sistematicamente abbandonate, creando di fatto cittadini di serie A e di serie B. Un paradosso, considerando che il fabbisogno stimato di autisti per un servizio dignitoso è di almeno 300 unità.

La scelta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza è stata chiaramente dettata dall'esigenza di contenere la spesa. Una logica che, secondo l'Usb, mostra una priorità distorta: "Tagli ai trasporti sì, ma non alla politica – si legge nella nota – il costo della macchina amministrativa è triplicato, a partire dallo stipendio dello stesso sindaco".

Il risultato è una mobilità a due velocità. "Per il Comune va bene così: chi ha la metro collinare o la Linea 6 può arrangiarsi, chi non ce l'ha resta a piedi", attacca l'Usb, ricordando la vulnerabilità di un sistema che affida tutto a poche arterie. "Cosa succede quando la metropolitana si blocca? È accaduto solo pochi giorni fa e potrebbe accadere ancora".

Di fronte a questo scenario, il sindacato avanza richieste precise: lo scorrimento immediato della graduatoria degli autisti vincitori di concorso pubblico, l'uso armonizzato degli interinali in attesa di stabilizzazioni e un piano concreto per potenziare il trasporto di superficie. L'Usb annuncia che chiederà un incontro urgente con il Comune nelle prossime ore.