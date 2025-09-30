"Occhio al truffatore": Napoli lancia la campagna contro le truffe agli anziani L'investimento del comune di 127mila euro

Un campanello che suona all’improvviso, una telefonata inattesa, una scusa apparentemente convincente: ogni giorno gli anziani rischiano di cadere nelle trame dei truffatori. Per proteggerli, il Comune di Napoli ha lanciato la campagna “Occhio al truffatore”, presentata questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Obiettivo della campagna

L’iniziativa mira a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui raggiri più comuni, fornendo consigli pratici per riconoscere e sventare i tentativi di frode. L’obiettivo è ridurre il rischio di truffe agli anziani, spesso i più vulnerabili di fronte a strategie ingannevoli.

Strumenti e attività previste

La campagna prevede diverse attività di sensibilizzazione:

Opuscoli informativi distribuiti nei quartieri, con suggerimenti pratici per proteggersi.

Incontri diretti con cittadini e associazioni di quartiere, per spiegare come riconoscere truffatori e comportamenti sospetti.

Attività di informazione mirata, per diffondere la consapevolezza sui raggiri più frequenti.

Investimento e sostenibilità

Il Comune ha stanziato 127 mila euro per finanziare l’iniziativa, dimostrando l’importanza attribuita alla sicurezza degli anziani e alla prevenzione delle truffe.

Come proteggersi dai truffatori

Alcuni consigli pratici della campagna:

Non aprire la porta a sconosciuti senza verificare l’identità.

Diffidare di telefonate o messaggi sospetti che chiedono denaro o informazioni personali.

Segnalare immediatamente situazioni sospette alle autorità competenti.

“Occhio al truffatore” rappresenta un passo concreto per proteggere gli anziani e sensibilizzare la comunità napoletana sui rischi quotidiani di truffa. Informazione e prevenzione diventano così strumenti essenziali per una città più sicura.