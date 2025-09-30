Trasnova, Ciarambino: il Governo faccia la propria parte "Nessun passo avanti è stato fatto per la salvaguardia occupazionale"

"Fra tre mesi i lavoratori di Trasnova rischiano di essere tutti disoccupati. È inaccettabile l’assenza di Stellantis al tavolo convocato al Ministero e rappresenta un segnale grave che deve suscitare la massima attenzione anche da parte delle istituzioni regionali - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Nessun passo avanti è stato fatto per la salvaguardia occupazionale e l’intenzione è quella di procedere al licenziamento collettivo di tutto il personale a decorrere dal 1º gennaio, in assenza di alternative e per la cessazione dell’appalto con Stellantis. È necessario che governo e istituzioni locali, con sindacati e associazioni, si mobilitino per riaffermare il diritto al lavoro e alla dignità di tutti i lavoratori Trasnova" conclude Ciarambino.