Treno Circum Napoli-Sorrento: caos a bordo, intervengono le forze dell’ordine Disordini sul convoglio delle 6:17 da Napoli

Inizio di giornata turbolento per i passeggeri della Circumvesuviana. Questa mattina, il treno delle 6:17 da Napoli per Sorrento ha registrato tensioni a bordo, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per riportare la calma.

Treno affollato e ritardi

Secondo quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), il convoglio, particolarmente affollato tra turisti, pendolari e studenti, ha accumulato un ritardo di 25 minuti prima di riprendere la marcia da Meta verso Sorrento. L’intervento dei tutori della sicurezza è stato necessario proprio a causa della presenza massiccia di passeggeri.

Situazione riportata alla normalità

Nonostante le iniziali tensioni, la situazione è rapidamente rientrata e il treno ha potuto proseguire il suo percorso. L’EAV ha sottolineato la necessità di mantenere comportamenti civili a bordo, specialmente nei convogli ad alta frequentazione, per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.