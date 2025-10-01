L'incarico: Paolo Ascierto docente universitario alla Federico II "La mia carriera accademica si affiancherà a quella ospedaliera"

Mario Pepe

«Da oggi prendo servizio come Professore Ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli. Un’emozione enorme, un vero ritorno a “casa di mammà”: l’Università dove mi sono laureato, specializzato e dove è nato il sogno di diventare oncologo. La mia carriera accademica si affiancherà a quella ospedaliera, che continuerò presso l’Istituto Nazionale Tumori Irccs “Fondazione Pascale”, luogo in cui sono cresciuto professionalmente, ho vissuto alcune delle tappe più importanti della mia formazione e grazie al quale sono arrivato fino a qui». Ad annunciarlo in un post è Paolo Ascierto, oncologo del Pascale. «In un giorno così importante sento il bisogno di dire grazie a chi ha tracciato la mia strada: il Prof. Tajana – il valore della comunicazione; il Prof. Vecchio – la scintilla dell’oncologia; il Prof. Lello Bianco – la mia scuola; la Prof.ssa Triassi – una guida manageriale preziosa: la Prof.ssa Palmieri – la tesi, la clinica, la passione per i pazienti. E al Pascale, i compagni di viaggio che hanno segnato la mia crescita professionale: il Prof. Zarrilli – come un padre per me; il Dr. Pino Comella – l’inizio della mia sfida clinica contro il melanoma; il Dr. Giuseppe Castello – 15 anni insieme, maestro di immunologia oncologica; il Prof. Nicola Mozzillo – un mentore e un fratello Un pensiero speciale va inoltre ai Direttori Maurizio di Mauro e Alfredo Budillon, per aver sostenuto e agevolato il percorso di collaborazione tra Pascale e Università. Infine un grazie di cuore al Rettore Prof. Mattia Lorito, che ha fortemente voluto questo mio passaggio, e al Preside Prof. Giovanni Esposito e al Prof. Ciro Costagliola per aver reso possibile questo nuovo capitolo. Oggi per me è davvero il primo giorno di “scuola” in una veste diversa. Nuova casacca, stessa passione: curare, ricercare, insegnare» sottolinea.