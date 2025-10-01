Turismo, per Napoli si chiude un settembre da record Un milione e 830 mila presenze in città

Settembre si chiude con un nuovo risultato straordinario per la città di Napoli, che ha registrato oltre 1 milione e 830 mila presenze turistiche. I dati superano ogni aspettativa, confermando la crescita costante del settore turistico in città. Affluenza record soprattutto nel weekend lungo di San Gennaro: da giovedì 19 a domenica 22 settembre si sono contate oltre 580.000 presenze, di cui più di 400.000 concentrate tra venerdì e domenica.

"Sapevamo che il trend era positivo, ma i risultati di settembre - e in particolare del weekend di San Gennaro - ci hanno davvero sorpreso", commenta Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli. "Il lavoro quotidiano di promozione e valorizzazione dell'identità culturale napoletana sta dando frutti concreti, anche grazie alle iniziative legate al Giubileo. Napoli è ormai una tappa imprescindibile per chi viaggia in Italia e in Europa, sia per il turismo culturale che per quello religioso". Secondo le proiezioni aggiornate dell'Osservatorio del Turismo, la città si avvia a superare i 20 milioni di turisti entro la fine del 2025