Ospedale San Giovanni Bosco, apre la Medicina Emergenza Urgenza La nuova unità punta a eliminare i problemi di affollamento al Pronto Soccorso

Aperta questa mattina, in presenza della Direzione Strategica, presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco della ASL Napoli 1 Centro, l’Unità Operativa Complessa di Medicina Emergenza Urgenza (MEU), diretta da Lucia Morelli, così come previsto dall’Atto Aziendale, (strumento giuridico che determina l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda).

L’apertura del nuovo reparto di Emergenza Urgenza, assume un ruolo strategico ai fini del decongestionamento degli altri Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri della ASL Napoli 1 Centro (Ospedale del Mare, Pellegrini e San Paolo). Dimostrazione ne è stato il fatto che già in mattinata ha accolto i primi 5 pazienti trasferiti da altri ospedali.

“Decongestionando gli altri Pronto Soccorso, dichiara il direttore sanitario Maria Corvino, siamo riusciti ad aggiungere un altro tassello al servizio dei cittadini/utenti dando la possibilità ai nostri operatori sanitari di esprimersi sempre al meglio”.

“Siamo riusciti a raggiungere, afferma il direttore generale Gaetano Gubitosa, un primo obiettivo che ci eravamo prefissati quando ci siamo insediati come Direzione Strategica”. “L’apertura della Medicina Emergenza Urgenza presso l’ospedale San Giovanni Bosco rappresenta un potenziamento per migliorare sempre più quelle che sono le offerte sanitarie ai nostri cittadini”.

“L’Azienda, proseguirà i lavori nelle prossime settimane per il reclutamento del personale ai fini dell'apertura del Pronto Soccorso”.

“La Direzione, conclude Gubitosa, ringrazia il personale tutto, dirigente e di comparto, per il supporto e la collaborazione prestate ai fini di questo ottimo risultato”. “Continueremo a lavorare per il miglioramento e il protagonismo dell'offerta sanitaria”.