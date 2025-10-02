"Free Palestine": il corteo pro Pal in Via Marina

Tentativo di raggiungere il porto commerciale. Traffico in tilt

Napoli.  

 Napoli momenti di tensione tra polizia e manifestanti pro Pal scesi nuovamente in piazza dopo lo stop alla Global Sumud Flotilla al largo di Gaza. Centinaia di persone, con bandiere e striscioni, si sono riunite in piazza del Carmine e hanno sfilato lungo via Nuova Marina al coro 'Palestina libera' per poi dirigersi a uno degli ingressi del porto commerciale. Qui si è registrato uno spingi spingi tra le forze dell'ordine e chi voleva entrare nel porto il cui accesso era stato protetto chiudendo i cancelli. L'intenzione di chi è in piazza era di bloccare la nave Msc Edith II, attesa a uno dei terminal. In un comunicato, la Rete Napoli per la Palestina hanno contestato, infatti, a Msc rapporti commerciali con Israele. I pro Pal hanno poi nuovamente percorso via Marina e sono rientrati in piazza del Carmine. La zona è interamente presidiata dalla polizia e il traffico è letteralmente impazzito. Psc

