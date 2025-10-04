È morto Gianni Punzo: simbolo della logistica, ex presidente del Cisl di Nola È stato anche dirigente del Calcio Napoli durante la presidenza di Corrado Ferlaino

Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, imprenditore visionario, presidente del Cis di Nola e tra i fondatori di Italo.

Nato a Napoli, aveva iniziato giovanissimo collaborando con il padre nell’azienda di famiglia di prodotti tessili. Nel 1960, insieme al fratello Pasquale, fondò la Fratelli Punzo e successivamente la Puntex SpA, affermandosi nel settore della grande distribuzione.

Nel 1977 fu l’anima del Cis di Nola, il più grande centro commerciale all’ingrosso d’Europa, inaugurato nel 1986, oggi modello di eccellenza con oltre 300 aziende e 4.000 addetti.

Nel 1987 promosse la Cisfi Spa, da cui nacque l’Interporto Campano, polo logistico intermodale strategico per il Centro-Sud. Nel 2007 diede vita al Vulcano Buono, progettato da Renzo Piano, simbolo di una Campania moderna e produttiva. Fondatore della Banca Popolare di Sviluppo e cofondatore di NTV-Italo, Punzo ha contribuito alla nascita di un sistema imprenditoriale integrato che unisce commercio, trasporti e innovazione.

Cavaliere del Lavoro, aveva ricevuto la laurea honoris causa in Management aziendale dall’Università Parthenope. Con lui scompare uno dei protagonisti della rinascita economica del Mezzogiorno.

È stato anche dirigente del Calcio Napoli durante la presidenza di Corrado Ferlaino. Lascia la moglie Geppina e il figlio Luciano.