Eav, linea Volla-Baiano riaprirà il prossimo 27 ottobre Posticipata la data del 13 ottobre: i motivi

La linea Volla-Baiano riaprirà il 27 ottobre invece del previsto 13 ottobre. Lo ha spiegato l'Eav sottolineando che il motivo principale dell'interruzione della linea è dovuto "alla necessità improrogabile di sostituire il cavalcavia ferroviario della linea Napoli-Baiano, km.11+840, sovrastante la linea Rfi". Dopo una lunga procedura durata più di un anno, spiega la società in una nota, il 14 maggio 2025 "Eav ha ottenuto da Rfi l'autorizzazione a procedere e si è dato inizio alla costruzione fuori opera del ponte. Ad oggi il ponte è stato ultimato e sarà posto in opera il 14 ottobre. Successivamente sarà collaudato e saranno ricostruiti gli impianti di armamento e di trazione elettrica". I motivi che hanno comportato lo slittamento dei tempi, sottolinea ancora l'azienda, "sono da individuarsi nella difficoltà di Rfi a concedere le necessarie interruzioni in quanto sulla linea interessata è stato deviato anche tutto il traffico ferroviario della linea storica di Rfi, attualmente interrotta per fabbricati vicini pericolanti. Difficoltà ad oggi superate grazie all'impegno di Rfi".