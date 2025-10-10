Rocky trascinato sull'asfalto e legato a un palo: denunciato ex consigliere L'intervento dei vigili urbani salva l'animale

Un cavallo è stato salvato dai vigili urbani dopo essere stato trascinato sull’asfalto da un’auto e abbandonato, legato a un palo, mentre era ferito e sofferente. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi ad Arzano, ha portato alla denuncia per maltrattamenti e abbandono di animali di due persone. Tra di esse spicca il nome di un ex consigliere comunale del paese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Secondo la ricostruzione, il cavallo, di nome Rocky, veniva trainato insieme a un altro equino quando è caduto a terra, riportando traumi e ferite. Il conducente dell’auto, invece di prestare soccorso, è sceso, ha legato l’animale sofferente a un palo della luce ed è fuggito in auto con un complice, portando con sé il secondo cavallo.

Prontamente intervenuti, gli agenti della Polizia Locale di Arzano, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno trovato Rocky in condizioni critiche. Dopo aver allertato i soccorsi veterinari, le indagini si sono concentrate sul rintraccio dei responsabili. Grazie anche a alcuni filmati che hanno immortalato l’accaduto, i due uomini sono stati individuati e identificati in tempi brevi. I denunciati, l’ex consigliere e il suo complice, non hanno fornito alcuna giustificazione plausibile per il loro gesto.

Le successive investigazioni hanno permesso di rintracciare anche il luogo dove era stato portato il secondo cavallo, trovato in buone condizioni di salute. Rocky, invece, è stato posto sotto sequestro e affidato alle cure veterinarie. Entrambi gli uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Sull’episodio è intervenuto con dure parole il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha definito i responsabili "mostri" da trattare con "condanne durissime". L’operato dei vigili urbani è stato apprezzato dalle associazioni animaliste, ma la vicenda lascia ora spazio alla giustizia, chiamata a pronunciarsi su un caso di crudeltà che ha scosso la comunità.