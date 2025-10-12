Vertenza lavoratori Burger King Stazione centrale: "Serve tavolo istituzionale"

Uiltcus e Filcams: "Decisioni miopi mettono a rischio posti di lavoro"

vertenza lavoratori burger king stazione centrale serve tavolo istituzionale
Napoli.  

Allarme occupazione alla Stazione Centrale di Napoli. Trenta lavoratori del punto vendita Burger King vedono il loro posto di lavoro a forte rischio a causa di una procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda.

La vertenza, che sta tenendo banco nel cuore pulsante della città, è stata innescata dalla decisione di non rinnovare la convenzione per i locali, destinandoli ad altre attività commerciali. Una scelta che, secondo i sindacati, sta avendo "pesantissime conseguenze occupazionali" e mette in discussione il futuro di 30 famiglie senza alcuna prospettiva di ricollocazione.

Le Segreterie Regionali UILTuCS Campania e FILCAMS CGIL Campania hanno prontamente risposto alla crisi, mantenendo alta l'attenzione con un'assemblea permanente dei lavoratori in corso presso la stazione.

Richiesta di un Tavolo Istituzionale Urgente

Per sbloccare l'impasse e trovare soluzioni concrete, le organizzazioni sindacali hanno richiesto con urgenza la convocazione di un tavolo di confronto istituzionale che coinvolga la Regione Campania e tutti i soggetti interessati. L'obiettivo è tutelare i livelli occupazionali e le professionalità coinvolte.

“Non possiamo accettare che decisioni unilaterali e miopi cancellino lavoro e dignità in un settore già profondamente segnato dalla precarietà. Le istituzioni devono intervenire subito” – dichiarano congiuntamente le Segreterie Regionali.

Solidarietà Sindacale: "Saremo al loro fianco"

La mobilitazione dei lavoratori prosegue, sostenuta con forza da UILTuCS e FILCAMS.

Giuseppe Silvestro e Stefania Giunta della UILTuCS Campania hanno ribadito la loro ferma posizione: "Continua la mobilitazione e la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori del Burger King alla Stazione Centrale di Napoli. La UILTuCS e la Filcams al fianco di queste donne e di questi uomini che vedono pesantemente messi a rischio i loro posti di lavoro per le scelte dell'azienda che gestisce l'attività e per le decisioni assunte da Grandi Stazioni! Come sempre siamo e saremo al loro fianco per difendere il Lavoro!".

Ultime Notizie