Vomero, piazza Vanvitelli: Sos per la presenza di bidoncini carrellati Esposti sulla strada a tutte le ore del giorno, pieni di rifiuti

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che ha realizzato un ricco dossier fotografico, a disposizione di quanti interessati, sulle disfunzioni dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si registrano quotidianamente nel quartiere collinare, segnala ancora una volta quanto si verifica al riguardo quotidianamente nella centralissima piazza Vanvitelli.

Allo stato - sottolinea Capodanno - benché siano state rimosse le campane per la raccolta differenziata si osserva la presenza costante di numerosi bidoncini carrellati, a tutte le ore del giorno, distribuiti in vari punti della piazza, la maggior parte dei quali colmi di rifiuti di vario genere.

Tra gli altri spiccano quelli posti dinanzi all'ascensore a servizio della stazione del metrò collinare. Un pessimo biglietto da visita anche per i tanti turisti che utilizzano l'impianto di trasporto pubblico su ferro per raggiungere la collina vomerese.

Eppure - ricorda Capodanno - nei provvedimenti che disciplinano la raccolta differenziata con le modalità e i tempi di conferimento e con le sanzioni per i trasgressori, si precisa che i rifiuti solidi urbani devono essere conferiti, depositandoli nei bidoncini carrellati all'uopo forniti dall'Asia Napoli, bidoncini che devono essere resi disponibili per il servizio di raccolta dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, o all'orario di chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le ore 22:00.

Invece - puntualizza Capodanno - quelli che vengono segnalati in piazza Vanvitelli come in tante altre strade e piazze del quartiere collinare partenopeo, i quali, nelle ore non indicate nella succitata ordinanza, dovrebbero essere conservati all'interno dei singoli esercizi ai quali sono stati forniti dall'Asia, sono perennemente esposti sulla pubblica via, dando anche un'immagine indecorosa dell'importate e storica piazza, peraltro tutelata anche dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia.

Nei provvedimenti - continua Capodanno - è indicato anche che gli utenti indicati hanno l'obbligo di conservare e tenere puliti a propria cura e spese i bidoncini a loro forniti dall'Asia e che, per la violazione delle predette disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa che va da € 25,82 a € 154,94".

Capodanno, con l'occasione, sollecita ancora una volta gli uffici competenti ad effettuare, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati nella piazza, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando agli eventuali trasgressori le sanzioni previste nell'ordinanza succitata, eliminando così definitivamente i disservizi più volte evidenziati.