Napoli: insediato l’Osservatorio "Città Sicura" per la sicurezza sul lavoro Sicurezza e formazione al primo posto

Si è insediato oggi a Palazzo San Giacomo l’Osservatorio comunale di Napoli per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, una struttura pensata per offrire risposte concrete all’emergenza relativa agli incidenti sul lavoro nella città partenopea.

L’obiettivo dell’Osservatorio

Dopo alcuni anni di assenza, l’Osservatorio riprende la sua attività con l’obiettivo di diventare un punto permanente di confronto tra istituzioni, parti sociali e mondo tecnico-professionale. L’ente mira a rafforzare la cultura della prevenzione e a promuovere la formazione continua dei lavoratori.

Dati e criticità della sicurezza sul lavoro

Secondo i dati dei primi nove mesi del 2025, gli infortuni sul lavoro sono in calo a Napoli, ma permangono criticità importanti: aumento delle malattie professionali; crescita degli incidenti in itinere; episodi gravi come il decesso di tre operai edili nel rione Arenella il 25 luglio scorso.

La Campania si trova così spesso in “zona rossa”, indicatore della pericolosità sul lavoro rispetto ad altre regioni italiane.

Partecipanti e ruolo dell’Osservatorio

Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il consigliere delegato per presiedere l’Osservatorio, l’assessore al lavoro e ai giovani, la presidente del consiglio comunale, il garante comunale per i diritti delle persone con disabilità e ancora referenti di oltre 20 istituzioni, ordini professionali, sindacati e organizzazioni territoriali.

Secondo il Comune, l’Osservatorio rappresenta un importante strumento di dialogo e stimolo, utile per affrontare il cambiamento normativo e l’organizzazione del mondo del lavoro, spesso frammentato.

L’insediamento dell’Osservatorio “Napoli Città Sicura” segna un passo concreto verso la tutela dei lavoratori e la promozione di una città più sicura. Il dialogo tra istituzioni e parti sociali e la formazione continua rimangono strumenti fondamentali per ridurre incidenti e malattie professionali sul territorio.