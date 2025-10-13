Nsc a Napoli: raccolta firme a sostegno proposta di legge, stop atto dovuto L’evento ha visto la significativa partecipazione dei vertici del sindacato

La segreteria regionale Campania del nuovo sindacato carabinieri esprime grande soddisfazione per la riuscita dei banchetti di raccolta firme tenutisi nei giorni scorsi a Napoli, nelle piazze carità e municipio.

L’iniziativa a sostegno della proposta di legge di Nsc “Stop atto dovuto” ha richiamato l’attenzione di cittadini, colleghi in servizio e in congedo, e dei loro familiari.

L’evento ha visto la significativa partecipazione dei vertici del sindacato: il segretario generale vicario nazionale Michele Capece, il segretario nazionale Antonio Parrella, il segretario generale regionale della Campania Francesco Napoli, il segretario regionale Fabio Maiello e il consigliere regionale Giovanni Russo, testimoniando il massimo impegno di Nsc a tutti i livelli.

"La mobilitazione - spiega Nsc Campania - non solo ha registrato una significativa partecipazione, ma ha soprattutto dimostrato la tenacia e la determinazione del nuovo sindacato carabinieri nel voler portare avanti questa importante iniziativa a tutela di tutte le forze dell’ordine e delle forze armate".

Il successo dell’evento sottolinea l’importanza e l’urgenza di affrontare l’istituto dell’atto dovuto, che troppo spesso pone gli operatori di polizia in una condizione di potenziale colpevolezza automatica, minando la loro serenità e dignità professionale.

"È fondamentale - aggiunge il segretario Francesco Napoli - ribadire la finalità primaria della proposta di legge: salvaguardare chi è preposto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica".

"La capacità di garantire un’efficiente sicurezza ai cittadini - prosegue - è strettamente legata alla serenità e alla tranquillità operativa degli operatori di polizia: senza la certezza di una tutela legale e amministrativa adeguata, il personale in divisa non può operare con le necessarie lucidità e determinazione, con un impatto negativo sull’efficacia del servizio reso alla collettività".

"La grande partecipazione ai banchetti, supportata dalla presenza della nostra dirigenza nazionale e regionale - sottolinea la segreteria regionale Campania di Nsc - è la prova che la battaglia per un sistema di tutele a carico dello Stato è sentita non solo dai colleghi, ma anche dall’opinione pubblica che comprende un concetto fondamentale: proteggere l’operatore significa proteggere il cittadino".

“L’iniziativa di Nsc non chiede impunità - precisa la sigla - ma una riforma che assicuri giustizia, serenità operativa e un sostegno reale a chi rischia la propria vita ogni giorno per la nostra sicurezza: ogni firma è un atto concreto di sostegno alla dignità e alla serenità di migliaia di operatori in divisa”.

Il nuovo sindacato carabinieri continuerà la raccolta firme in tutta la Campania. Oltre alla presenza ai banchetti, è possibile sottoscrivere la proposta di legge in modo semplice e sicuro online tramite la piattaforma ministeriale dedicata: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5000003.