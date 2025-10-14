Traffico a Napoli, i tassisti scrivono all'Autorità dei Trasporti La denuncia: "Grave e persistente situazione di criticità"

L'elaborazione di un piano del traffico urbano che garantisca la fluidità della circolazione e il rispetto dei tempi di servizio, e la riattivazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) sospese: chiedono l'intervento della Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) i sindacati del tassisti napoletani n(Confail - Federtaxi/Cisal-Fast Confsal- Sitan/Atn- UGL Taxi-Uri/Taxi - UTI/Consortaxi-Associazione Tassisti di Base- Unimpresa) che denunciato, ancora una volta, "la grave e persistente situazione di criticità del traffico urbano, che compromette quotidianamente il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea".

"Le attuali condizioni di congestione stradale - spiegano nella missiva inviata all'ART - rendono di fatto inapplicabile la normativa vigente in materia tariffaria, determinando l'inefficacia delle tariffe predeterminate, nonché delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi di legge. Tale situazione comporta disservizi per l'utenza e significativi mancati ricavi per gli operatori taxi, con conseguente pregiudizio economico per la categoria e danno d'immagine per il servizio "Taxi Cittadino". I sindacati hanno hanno già provveduto, si legge ancora nella nota, "a trasmettere documentazione e a richiedere incontri presso la Prefettura di Napoli e gli uffici comunali competenti".

"Tuttavia, ad oggi, non risultano adottate misure concrete a tutela della categoria, né si sono tenuti incontri risolutivi, nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni inoltrate", concludono i sindacati.