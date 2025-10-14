Medio Oriente, a Napoli occupato il liceo Tito Lucrezio Caro Gli studenti: "Atrocità in Palestina, non restiamo in silenzio"

Oggi gli studenti e le studentesse del collettivo Tito Lucrezio Caro e del coordinamento Kaos hanno occupato il liceo scientifico di via Manzoni, a Napoli "seguendo l'ondata di occupazioni in città". "Ci uniamo al grido degli studenti - spiegano - poiché di fronte a un genocidio in diretta non si può voltare lo sguardo. Non si tratta di un gesto impulsivo né di un atto fine a se stesso, ma di una scelta consapevole e politica".

"Per la prima volta, dopo tanto tempo, anche il Settimo si mette in gioco, determinato a non rimanere in silenzio davanti le atrocità commesse in Palestina, ma soprattutto davanti alla complicità del nostro governo e dei governi occidentali. Inoltre - proseguono gli studenti - ci teniamo a denunciare le pessime condizioni strutturali della scuola e la mancata tutela della sicurezza di chi attraversa il nostro plesso. Ci meravigliamo della mala gestione di fondi pubblici, e non, che evidentemente non vengono investiti per migliorare la struttura della nostra scuola".

Gli studenti, usando lo slogan "Palestina Libera dal fiume al mare" invitano a partecipare a una manifestazione che si terrà sabato 18 ottobre, alle 14, a piazza Garibaldi