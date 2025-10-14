Il fenomeno del bradisismo nei campi flegrei: in campo Cna Campania nord Lo studio promosso dalla fondazione Interuniversitaria Rrturn con il supporto di studio saperessere

L’iniziativa rientra nelle attività in corso sul fenomeno del bradisismo nei campi flegrei, promosse dalla Fondazione Return nell’ambito del programma Pnrr.

Lo studio, attualmente in fase di sviluppo, mira ad approfondire gli impatti economici e sociali del fenomeno, raccogliendo dati, esperienze e punti di vista da diversi attori del territorio.

In questo quadro, Cna Campania Nord ha dato la disponibilità per un primo momento di confronto tra una delegazione di imprenditori dell’area e i referenti della Fondazione, con l’obiettivo di condividere testimonianze e riflessioni preliminari sulle difficoltà e le strategie messe in campo dal mondo produttivo locale.

Durante l’incontro, Cna ha sottolineato alcune criticità percepite dal settore, come la difficoltà di accesso al credito, la distanza tra istituzioni e imprese, e la necessità di misure mirate per sostenere le attività nei periodi di maggiore instabilità. È stato inoltre evidenziato che, secondo il punto di vista degli imprenditori, le recenti polizze catastrofali introdotte dal governo rappresentano più un costo aggiuntivo che una reale forma di tutela.

A coordinare la delegazione di imprenditori e associati il responsabile dell'area dei Campi Flegrei di CNA Carmine Farina e il presidente di Napoli di Cna Francesco Liguori.

L’incontro è stato anche un’occasione per raccogliere storie di resilienza, con imprese che, pur colpite duramente, hanno trovato la forza di riaprire o rilocalizzare le proprie attività dopo lunghi periodi di fermo e difficoltà economiche.

Cna Campania nord ha rimarcato che gli effetti del bradisismo interessano un’area molto ampia, da Bacoli a Bagnoli, e che il fenomeno ha avuto anche ricadute indirette sul mercato immobiliare, con l’aumento dei costi di locazione per aziende e famiglie.

Nonostante le difficoltà, gli imprenditori hanno espresso la volontà di rimanere e investire sul territorio, chiedendo un accompagnamento più strutturato da parte delle istituzioni.

La partecipazione di Cna Campania nord allo studio promosso dalla Fondazione Return, con il supporto metodologico di studio Saperessere, si inserisce nel più ampio percorso di analisi ancora in corso, che coinvolge amministrazioni, imprese, cittadini e organizzazioni sociali.

I risultati definitivi saranno oggetto di approfondimento nelle prossime fasi del progetto, al fine di offrire una lettura complessiva e condivisa delle sfide e delle opportunità per il territorio flegreo.