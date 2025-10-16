"In scena per la ricerca", carabinieri e artisti uniti per la solidarietà Al teatro Cilea per sostenere la ricerca

Domani sera alle ore 20.30, il Teatro Cilea di Napoli ospiterà “In scena per la ricerca”, una serata speciale di musica, comicità e solidarietà dedicata a sostenere la ricerca in onco-ematologia pediatrica.

Sul palco carabinieri e artisti

L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri con il patrocinio dell’AORN Santobono Pausilipon e della Fondazione Santobono Pausilipon, vedrà esibirsi: la Fanfara dei Carabinieri; gli artisti del programma RaiPlay Cioè; Lello Arena; Gino Rivieccio; Maria Bolignano-

La serata alternerà momenti di musica, comicità e riflessione, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente all’insegna della solidarietà.

Ingresso gratuito e raccolta fondi

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione del posto. I fondi raccolti durante la serata, insieme ai 25mila euro derivanti dalla vendita dei planning dell’Arma dei Carabinieri per il 2025, saranno interamente devoluti alla ricerca in oncoematologia pediatrica condotta dalla Fondazione nelle corsie dell’Ospedale Santobono Pausilipon.