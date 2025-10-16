Domenica la maratona di Napoli: stop alle auto Divieti e modifiche alla circolazione in città

Una domenica di corsa e senza auto. Cresce l’attesa per la quinta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, in programma domenica 19 ottobre a Napoli. La città di Partenope ospiterà ancora una volta la grande gara sulla distanza classica dei 42,195 km, insieme alla mezza maratona (21,097 km, Union Gas e Luce Neapolis Half) e alla Neapolis Sea Run, corsa non competitiva di 11 km. Tutte le prove partiranno da piazza del Plebiscito alle ore 8.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Napoli ha disposto una serie di divieti e modifiche alla circolazione: il tracciato sarà interdetto al traffico veicolare dalle 7 del mattino, con divieti di transito e sosta in numerose strade del lungomare e del centro, tra cui via Caracciolo, Santa Lucia, Riviera di Chiaia, via Acton, corso Umberto I e piazza Municipio. Previsti sensi unici temporanei in via Chiaia, piazza Carolina e via Mergellina, dove sarà sospesa anche la corsia preferenziale per consentire il doppio senso di marcia.

Il villaggio maratona aprirà sabato 18 ottobre in piazza del Plebiscito, anticipando la grande festa del podismo. In totale saranno 5.500 gli atleti al via delle diverse gare, comprese le Neapolis Magic Walk di 6 km, camminate ludico-motorie pensate per scoprire i luoghi più belli del centro storico.

Quest’anno la Neapolis Marathon registra un vero boom di iscrizioni, con numeri quasi raddoppiati rispetto al 2024. In forte crescita anche la partecipazione dall’estero, che sfiora il 40% del totale: Francia e Regno Unito guidano la classifica delle presenze europee, seguite da Spagna, Germania e Stati Uniti.

Napoli si prepara così a vivere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della mobilità sostenibile.