Largo Maradona e Quartieri Spagnoli: il nuovo piano di pedonalizzazione a Napoli Accordo tra residenti e comune

Napoli si prepara a trasformare uno dei suoi luoghi simbolo: Largo Maradona e i vicoli dei Quartieri Spagnoli saranno protagonisti di un nuovo progetto di viabilità e pedonalizzazione, pensato per garantire sicurezza, regolarità dei flussi turistici e vivibilità del quartiere.

Nuovo assetto della viabilità

L’amministrazione comunale, attraverso il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), sta studiando soluzioni per rendere i Quartieri Spagnoli più accessibili e sicuri. Tra le proposte allo studio ci sono pedonalizzazioni e un senso unico pedonale, ispirato al modello di San Gregorio Armeno.

L’assessore alla Mobilità di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato uno stanziamento di 100mila euro da fondi comunali per realizzare studi scientifici su viabilità e sicurezza dell’area, coinvolgendo cittadini, scuole e attività locali.

Riapertura di Largo Maradona

Dopo il blitz della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale, l’area di Largo Maradona era rimasta chiusa per decisione dei gestori. Però il celebre slargo, meta di turisti e appassionati di calcio, dovrebbe riaprire presto al pubblico.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha convocato un tavolo con i gestori per definire percorsi di regolarizzazione e garantire la valorizzazione del murale di Diego Maradona, nel rispetto della legalità e della sicurezza dei visitatori.

Il ruolo dei Quartieri Spagnoli nel turismo

I Quartieri Spagnoli sono un vero e proprio attrattore turistico, grazie ai vicoli storici, alle attività di ristorazione e ai bed & breakfast locali. Il nuovo piano mira a regolare i flussi di turisti e cittadini, migliorando la mobilità interna e il passaggio dei mezzi di emergenza.

Secondo l’assessore Cosenza, il progetto sarà condiviso con tutti gli attori del territorio, dalle scuole alle associazioni locali, per un intervento che coniughi sicurezza, turismo e vivibilità urbana.

Controlli anti-abusivismo e sicurezza

Il Comune ricorda che le operazioni della Polizia Municipale rientrano in un piano più ampio contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. L’obiettivo è tutelare le attività economiche locali e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per residenti e visitatori.