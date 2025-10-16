CISL Campania presenta il Manifesto programmatico: lavoro, sanità, trasporti Dialogo tra cittadini e istituzioni

La CISL Campania ha presentato oggi il suo Manifesto programmatico in vista delle prossime elezioni regionali, con l’obiettivo di costruire una Regione più inclusiva e solidale. Non si tratta di un semplice elenco di buone intenzioni, ma di una vera e propria “agenda per il cambiamento”, fondata sul dialogo e sulla corresponsabilità tra istituzioni, parti sociali e cittadini.

Un documento nato dall’ascolto dei territori

Il manifesto nasce dall’ascolto dei lavoratori, delle imprese e delle comunità locali, e propone un metodo basato sulla partecipazione attiva e sul confronto costante. Tra le priorità individuate dalla CISL Campania ci sono: Sanità e assistenza; Fiscalità locale e contrasto alle nuove povertà; Formazione e occupazione giovanile e femminile; Infrastrutture, legalità, sicurezza, energia e difesa del territorio; Trasporti, cultura, turismo e politiche abitative.

Secondo il sindacato, queste aree rappresentano leve strategiche per uno sviluppo sostenibile e inclusivo della Regione.

Dialogo e corresponsabilità: il cuore del Manifesto

“La Campania si costruisce insieme – afferma la CISL – con il confronto e la partecipazione”. Il documento invita la classe politica e le istituzioni regionali a sedersi allo stesso tavolo, per costruire politiche efficaci e condivise, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e del mondo del lavoro.

Mattia Pirulli e Franco Berardi, responsabili regionali della CISL, hanno sottolineato come il manifesto sia il frutto di un ampio dialogo con il mondo del lavoro e i territori, offrendo un contributo concreto al dibattito pubblico e alle decisioni future della Regione.

Lavoro, sviluppo e cittadinanza al centro del futuro della Campania

Il manifesto ribadisce l’importanza di mettere al centro il lavoro e la partecipazione dei cittadini, come elementi essenziali per uno sviluppo equo e coeso. Secondo la CISL, il futuro della Campania si costruisce solo se tutte le parti interessate collaborano in modo responsabile, con un approccio inclusivo e sostenibile.