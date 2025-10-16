"Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. Anche nella nostra città, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantite. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini". Lo scrive Asia in una nota.
Napoli: domani sciopero operatori Asia, "servizi non pienamente garantiti"
L'azienda confida nella collaborazione dei cittadini
