Med 2025, Bruni (Ispi): Mare nostrum luogo di cooperazione e crescita L'evento per la prima volta a Napoli

Nell'intervento di chiusura dei Dialoghi Mediterranei, il presidente dell'ISPI Franco Bruni, dopo aver ringraziato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha rappresentato la propria soddisfazione per gli esiti dell'undicesima edizione dei MED, per la prima volta ospitati a Napoli. Tirando le somme della manifestazione che ha coinvolto "oltre 2000 partecipanti e circa 300 oratori in 60 sessione", Bruni ha sottolineato che i Dialoghi rappresentano "più che una conferenza, siamo una comunità e le conversazioni iniziate a Napoli proseguiranno in tutte le nostre capitali, lavoriamo per rendere il 'mare nostrum' un luogo di cooperazione e di crescita congiunta".